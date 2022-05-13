國內新冠疫情快速蔓延，確診後是否留下後遺症也引起外界討論。一名男網友分享，上周確診後在家隔離，但平時就有健身習慣的他發現，現在光做一組彈力繩訓練就特別喘，但過去並不會這樣，質疑是否和確診有關，對此，不少有類似症狀的網友留言抱怨，也有人直言，「確診後肯定或多或少都有影響啦」，建議他去做健康檢查較保險。

一名男網友在PTT八卦板以「確診後的心肺功能？」為題發文，並表示，之前施打AZ疫苗後臉上莫名長出帶狀皰疹，讓他相當困擾，上周又因確診隔離到現在，讓他忍不住感嘆，「比起大多數人，我算是新冠疫情的受害者」。

他也提到，因為平時有健身習慣，所以隔離期間也會在家運動，拉拉彈力繩，但他發現，最近光做1組訓練就特別喘，但之前都沒有類似狀況，讓他相當不解，「不知道是很久沒運動還是確診後的影響，請問有確診的鄉民能分享嗎？」

貼文一出，不少有類似情況的網友回應，「我雖然輕症，但也是比較容易喘」、「我4月底確診，現在已經陽轉陰了，不會喘但是會肌肉無力，目前狀況是自知絕對跟不上之前團課的強度，很煩躁不知道何時會恢復」、「你不孤單，染疫後有後遺症的人比你想像中多，我認識的朋友中，有幾個月後還是容易累，偶爾呼吸不順，還有容易頭痛的，但症狀偶爾出現一陣，休息後又好了」。

也有人指出，「確診後肯定或多或少都有影響啦」、「正常，肺受傷大多都不可逆」、「國外有案例，的確是確診康復後很容易喘啊」、「老實講，要看基因，也有很多人都有被影響，只是還沒發覺，台灣後遺症數據過一陣子才會出來」，另有網友建議「去做健康檢查比較科學」。