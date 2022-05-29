現代不少人都會飼養寵物來陪伴自己，但牠們的生命比人類短暫，難免會遇到令人心碎不已的離別時刻。美國一對夫妻的愛犬在幾個月前不幸過世，夫妻2人決定將牠的骨灰，撒在牠平時最愛去的公園池塘，未料當骨灰被拋撒到空中時，竟出現了愛犬生前的外型，讓眾人驚嘆不已。

骨灰被拋撒到空中時，瞬間呈現出狗的形狀。(影片來源/YouTube)

根據《鏡報》報導，娜塔莉（Natalie Franko Larason）和丈夫從動物收容所收編了一隻混有牧羊犬血統的米克斯「餅乾（Biscuit）」，沒想到12歲的牠卻在幾個月前，不幸因為意外過世，對此娜塔莉和丈夫悲痛不已，每天都在思念著餅乾。

等到2人都整理好情緒後，他們決定要將餅乾的骨灰撒在公園的池塘內，該處是餅乾生前最喜歡來的地方，也是他們經常一起嬉戲、玩耍的地方。到達公園後，娜塔莉負責撒骨灰，而丈夫則站在不遠處拍攝，當她朝空中拋撒骨灰時，在尚未消散以前竟出現了愛犬生前的外型。

事後娜塔莉將這段影片分享到YouTube，「我把這當作餅乾對我們的最後告別，我會珍惜這段影片，這實在太神奇了」，同時希望藉此安慰其他同樣失去愛犬的飼主，並感性地說道：「安息吧！我心愛的餅乾，我會在彩虹橋上和你再次相見」。

不少網友看到影片後，都覺得十分神奇且感動，紛紛留言：「我也剛剛失去了心愛的毛小孩，他們是永遠與我們同在的守護天使」、「這100%是餅乾在跟你們做最後的道別」、「我看得熱淚盈眶，失去心愛的毛小孩真的太難受了」、「天啊！那絕對是隻狗！」。