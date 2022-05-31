全球矚目的烏俄戰爭，讓許多烏克蘭大學生無法安心求學，屏東大學本於國際互助精神，日前透過Science for Ukraine平台，開放2個國際碩士學位學程，已有2名烏國學生完成線上申請，屏大也將優先提供等同學雜費獎學金及免費住宿，目標是援助10名以上烏國學生。

俄羅斯於2022年初全面入侵烏克蘭，世界各國也陸續給予金援、糧食、醫療等物資，作為烏國堅守後盾；但在此同時，有許多年輕學生因戰爭無法安心求學，恐將造成社會所需人才出現斷層。

為此，由150名學者發起成立的Science for Ukraine聯繫平台，邀集各國大學及研究機構，接受烏國學生申請入學；屏東大學資訊學院副院長歐家和為呼應國際義舉，與校內研議後，決定以實際行動響應平台號召，協助烏國受戰爭影響學生重啟學習。

屏大設有4個採全英語授課國際學程，供通曉英語外國學生無縫接軌，首波開放「資訊科技與應用」及「STEM教育」2個國際碩士學位學程，邀請烏國學生申請，迄今已有4名烏國學生詢問，其中2人已完成線上申請。

屏大國際事務長曾耀霆指出，校內針對外國籍學生已設有獎學金制度，對烏國學生將優先考慮提供等同學雜費獎學金，並提供免費住宿，敞開雙臂歡迎烏國學生加入屏大行列，待申請案審核通過，最快今年九月便可來校就讀。

至於因戰爭造成學生家庭經濟困境，海外留學生活費將有困難，屏大主祕陳永森說，校方將先提供10個名額，並成立屏大烏克蘭學生助學金專案，支援烏國學生在台專心學習，期盼將台灣習得知識帶回母國重建家園，堅強面對未來挑戰。