為提升各大專校院境外學生輔導人員的輔導品質與相關法規的專業知能，教育部4月至5月間辦理4場境外學生輔導人員服務素養培訓研習會，共計201校次、逾280人次與會。研習會採線上方式，共同研討疫情下協助及輔導境外學生的相關措施，藉由案例分享及經驗交流，協助學校精進境外學生輔導機制。

110學年修讀學位之外生及僑生（含港澳生）人數為6萬1,090人，相較疫情前108學年的5萬5,177人，在疫情衝擊下不僅沒有減少，還呈現逆成長趨勢，境外學生輔導服務品質及口碑是吸引境外生來臺就學的重要因素之一。今年一般課程暨陸生輔導人員研習會聚焦於輔導人員關心的就學、入出境、工作許可、健保等相關規定，並因應疫情中，學生所面對的遠距上課、國際移動受限、入境檢疫等議題，安排學校代表分享相關輔導實務案例。

為輔導人員量身打造的輔導實務課程，包括境外生心理諮商協助、實習相關規定、友善臺灣—境外學生接待家庭專案計畫、僑外生留臺工作等。為政府育才、攬才、留才及用才政策，並安排專人講解外國專業人才延攬及僱用法對僑外優秀畢業學生之適用，期透過輔導人員廣為宣導，鼓勵優秀僑外生留臺工作，為我所用。此外，在綜合座談時間，安排由衛生福利部、勞動部、內政部移民署、外交部領事事務局、大陸委員會及僑務委員會等機關代表，與學校第一線業務承辦人員研討實務案例，期協助輔導人員釐清實務上所遇到的問題，以提升輔導人員專業知能。

教育部每年除舉辦輔導人員研習會，更辦理大專校院境外學生輔導工作績優學校、績優人員、資深人員甄選，協助輔導人員傳承經驗，期能持續提升各校境外學生輔導服務品質，打造「留學臺灣」的國際口碑。