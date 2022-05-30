長榮海運去年獲利2390.15億元、EPS 45.57元，繼狂發40個月年終獎金後，根據公司章程規定，提撥獲利千分之五作為員工酬勞，約13億元紅包由2300位員工分，估每位員工平均可再拿超過50萬元的年「中」獎金，羨煞其他產業員工。

陽明則在上周召開股東常會，通過根據公司章程獲利提撥員工酬勞1％，就提撥比率來看較長榮翻倍，總金額約為20億元，以陽明員工人數約1700人推估，約可領110萬元。除了員工有錢拿，董事酬勞也提撥8千萬元，可謂皆大歡喜。