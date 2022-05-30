重機騎士騎上木棧橋打滑跌倒，索性由另外2名車友共同將重機抬上木棧橋。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有民眾前往宜蘭縣礁溪鄉跑馬古道健行，發現3名男子騎乘紅牌重型機車，闖入寬度不到1米的步道。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有民眾帶著2個就讀國小的兒子，前往宜蘭縣礁溪鄉跑馬古道健行，發現3名男子騎乘紅牌重型機車，闖入寬度不到1米的步道。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

位在宜蘭縣礁溪鄉熱門親子景點的跑馬古道，步道幽靜、坡度平緩好走，走進古道就可感受到山林中的微風和滿滿芬多精，許多親子喜歡前往的步道。（吳佩蓉攝）

位在宜蘭縣礁溪鄉熱門親子景點的跑馬古道，步道幽靜、坡度平緩好走，走進古道就可感受到山林中的微風和滿滿芬多精，許多親子喜歡前往的步道。（吳佩蓉攝）

有民眾前往宜蘭縣礁溪鄉跑馬古道健行，發現3名男子騎乘紅牌重型機車，闖入寬度不到1米的步道，更扯的是，遇到木棧橋時，騎士摔倒後還強行催油門想上階梯；民眾把過程PO臉書，痛批根本是「重機界的老鼠屎」。羅東林區管理處表示，會在重要路口設置告示牌提醒民眾，車輛切勿駛入步道。

家住宜蘭的鄒姓山友28日帶著2名就讀國小的兒子到跑馬古道登山，從礁溪端上山走到上新花園時，途中有3輛紅牌重機從北宜公路出入口騎進步道，鄒男告知騎士「前方沒路了」，騎士笑而不語繼續往前騎，鄒男的兒子就問爸爸，「登山步道怎麼會有重機呢」。

鄒男表示，3台重機騎在寬度不到1米的步道上，且十一股溪橋木棧道還是階梯式，怒批「根本把重機當成越野車在破壞環境」、「駕照是用雞腿換來的」、「三顆老鼠屎壞了一鍋粥」等；周邊不少山友看到，都直搖頭，無言以對。

鄒男的大兒子表示，為什麼重機可以騎上來，這不是行人專用道嗎？這樣不僅會汙染山林且排放二氧化碳，也會造成木棧橋損壞，其中1輛重機嘗試直接從階梯騎上木棧橋、不停催油門，直到打滑跌倒，才由其他車友一起把重機抬上木棧橋，覺得這點常識小孩都懂了，為什麼大人要明知故犯。

位在宜蘭縣礁溪鄉熱門親子景點的跑馬古道，步道幽靜、坡度平緩好走，走進古道就可感受到山林中的微風和滿滿芬多精，沿途盡收礁溪平原的美景，休閒尋幽之餘，還有伐木、採礦等遺跡可循，能體驗先民拓墾生活的艱難，寓教於樂，適合親子健行的登山步道。

林管處表示，會派人查看步道設施是否有損壞情形，也會在重要路口或節點設置簡易告示牌加強提醒，並發布新聞稿再次呼籲民眾，非公務及緊急事件，車輛切勿駛入自然步道，而官網也同步加強說明；林管處強調自然步道以步行為主，車輛進入恐會造成行人危險，加上步道路幅不寬，車輛進入也容易發生事故。