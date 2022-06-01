一名網友先前租借YouBike，準備還車卻遇上電動機車違規停在停車樁前，害他無法還車，文章曝光後，引起網友直呼機車車主超離譜，但也有網友建議原PO報警檢舉違停。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》控訴，稱他先前租借YouBike騎乘，使用完畢準備在新北市永和區附近還車，卻發現一輛機車耍小聰明，違規占用該處唯一閒置的腳踏車停車樁，但他手不舒服，無力移車，只能改尋附近其他還車點，讓他氣憤表示，「這位車主，你真的超聰明的欸，聰明到我不能還車。」

只見圖片中，該處YouBike停車樁設立在人行道上，地面以白線框出停車範圍，但一輛電動機車為了自己方便，橫向停放在停車樁前，就連機車的腳踏板也沒收起，不移動機車就無法還車。

文章曝光後，不少網友表示，「手沒力沒關係，一腳可以解決的事」、「先踹倒再去找下一站」、「前輪卡住就好，後面直接壓在機車座墊上」、「請提供路段 幫你檢舉」、「這個真的是離譜欸」、「可以直接請警察和拖吊來處理，順便給他一張罰單」。