台北市長柯文哲下令「2.0閃電戰」，力推Youbike擴點，盼能在卸任前達成1200站的目標，北市議員張斯綱發現，交通局為了達成目標，放寬過去Youbike設站的標準，形成許多地方租借率低仍設站，根本是浪費公帑；對此，北市交通局長陳學台表示，會再依各區域的特性去分析，看借用的特性，以及柱位調整。

柯文哲下令在卸任前必須完成1200站，Youbike 2.0的設站，為了達成目標，交通局設站時也放寬標準，原本站間距離限制為200公尺，但張斯綱發現，許多地方100公尺就有另一個的站點；張調閱資料發現，截至3月底，Youbike 2.0共設置998站，部分地區每個車柱每日平均借車少於1人次的就有104站，約占10.4％。

張斯綱表示，其中有316個站點，每個車柱的借車率少於2人次，占34％，最低的則位在文山區的明道國小東南側，車柱最低借位比為0.1，趨近於0，幾乎沒有人借車。

張斯綱痛批，現在標準在200公尺內的就有146站，花了1488萬，其中100公尺內有32站，100公尺只要1.5分鐘就到，很多民眾看到這麼多Youbike和這麼低的出借率顯得太浮濫。

張斯綱表示，有些站點是捷運站出口，但有時候捷運站往東有的往西，不會相距太遠，可以設在中間點設置Youbike，不少捷運站的出口使用率很低，雖然召令大家都要遵守，但如果太過，這樣命令是否要調整修正，不要為了滿足市長指令，花了這麼多錢浪費公帑。

陳學台說，設置Youbike 2.0交通局有原則，有些是為了跟捷運做接駁，捷運站出入口旁都希望有個站，雖然很近，但隔一個馬路，要等待時間，所以會有這種想法，而目前大部分都是由地方提出需求設站，需求多少不知道，會再觀察分析，原則上每個站以15柱為原則。