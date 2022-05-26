為鼓勵市民透過大眾運輸工具出行，高雄市即日起至12月31日止，推出每週五使用微笑單車2.0 APP掃碼租借高雄YouBike2.0，享前30分鐘免費優惠，活動推出後大受歡迎，掃碼租車使用人次成長超過1成。

高雄YouBike 2.0公共自行車系統截至今年5月25日，全市已累計啟用1086處租賃站，累計突破1795萬使用人次，其中去年高達917萬人次使用，合計減少約1500噸CO2排放，顯示YouBike具有協助大眾運輸、完成大眾運輸最後一哩路的作用。

高市交通局今年4月22日起推出每週五掃碼租借優惠活動，只要使用微笑單車2.0 APP綁定信用卡、LINE Pay或一卡通Money租借本市YouBike2.0即享前30分鐘免費優惠，目前每逢星期五掃碼租借比例也持續增加，短短幾週成長超過1成，顯示越來越多市民習慣使用掃碼租車。

高雄市交通局指出，全市各交通節點、學校、商圈等處多已完成設站，對於仰賴捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵等公共運輸的上班族群及學生族群，交通局也分別提供YouBike搭配各種公共運輸的轉乘優惠及學生優惠減輕民眾負擔，鼓勵大家一起騎乘公共自行車做環保。