為達到交通部門碳排減量，環保署今年起推動「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」，環保署今(30)日宣布，新竹科學園區管理局及新竹縣環保局已提出媒合收購計畫，分別每輛收購1500元及2000元，優於環保署獎勵辦法的1000元，媒合功能將於6月10日起於環保署「廢車一站通」平台正式上線。

根據環保署「審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，每輛老舊機車汰換為電動機車約有2.3噸二氧化碳當量的減碳效益，可提供環評開發單位或地方政府用於溫室氣體增量抵換。

然而今年初尚未有開發單位提出「溫室氣體抵換量取得計畫」，民眾可選擇同意將效益歸屬於環保署，透過申請「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量獎勵辦法」後可領取獎勵金每輛1000元。

目前率先提出收購計畫的有竹科管理局及新竹縣環保局，其中竹科管理局規劃收購10萬輛汰舊換購電動機車，每輛收購1500元；新竹縣環保局則提出收購400輛(限新購電動機車，且車籍在新竹縣)，每輛2000元。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀指出，今年截至目前已逾5700多人選擇環保署的1000元獎勵金，而環保署於今年5月16日訂定「淘汰老舊機車換購電動機車溫室氣體減量效益媒合服務作業程序」，媒合買方資格者為參與環評審查之開發單位、縣市政府，以及縣市政府環評審查之開發單位。

今日環保署分別與竹科管理局及新竹縣環保局正式簽訂媒合服務契約，6月10日起環保署「廢車一站通」網站媒合功能將正式上線，符合資格民眾除可在該平台申請現行「老舊機車車籍報廢及回收獎勵金」每輛2300元，同時可選擇將汰舊換購電動機車減碳效益售給竹科管理局，以及車籍於新竹縣民眾多一個售予新竹縣環保局的選項。

新竹縣環保局副局長郭維珍表示，開發案難免造成環境的負面影響，為了率先響應減碳，新竹縣府編列經費，減碳效益預計可達920公噸二氧化碳當量。

環保署副署長沈志修表示，我國運輸部門的溫室氣體排放約佔13％，目前國內機車約1400萬輛，電動機車占比僅4％，不過市售率已逐年提升，現階段首先將淘汰2017年以前出廠的300萬輛老舊機車，本次藉由這項媒合服務平台與開發單位合作，除可落實環評的減碳承諾，民眾也可在減污減碳的環保工作外增加額外收益。