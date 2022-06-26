1名火鍋店老闆在《爆廢公社公開版》發文，他常常收到各式各樣的訂單備註，例如麻辣鍋不要辣，海鮮鍋不要海鮮等等，日前他又收到一份訂單寫：「麻辣鴨血不要鴨血」，發現顧客是女生後老闆秒懂，女孩子心情起伏不定，另外包一份鴨血給客人，並請外送員傳話表示：「老闆能做的只有這樣了，感激不盡」，貼文一出，引起熱議。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，他經營客製化火鍋店7年，一路以來他一直在和客人鬥智鬥勇，先前曾遇過客人點豬肉鍋不要豬肉改青菜，因為客人想多吃菜不想吃肉但又不想吃素；點海鮮鍋不要海鮮，對海鮮過敏，但覺得海鮮鍋湯頭比較鮮美等，甚至還有客人和原PO要求麻辣鍋不要辣，理由是怕辣，又想吃辣。

原PO表示這次收外送訂單客人備註麻辣鴨血不要鴨血，讓他在點餐機前苦思許久，他發現點餐者是女客人後秒懂，猜想女顧客大概是拿不定主意，一下想吃，一下又不想吃，於是便另外包裝鴨血請外送員轉達：「親愛的顧客，您可以自由決定它的去留，老闆能做的只有這樣了，感激不盡」。

文章曝光後，吸引大批網友留言大讚老闆：「老闆好用心」、「老闆好酷」、「老闆脾氣真好」、「老闆懂得變翹」，對此原PO也回覆：「沒辦法各行各業確實都有它的艱辛」、「為了新台幣，我的腰，能屈能伸」。