廚師抱怨「澳洲混澳門住南方澳」客人提出的奇怪要求。（截自臉書私密社團《●【爆怨公社】●》）

餐點辣度分成「不辣、微辣、小辣、正常、大辣」竟然還不夠？一名做韓式料理的廚師發文抱怨，表示不知道是不是「澳洲混澳門雙國籍又住南方澳的奧客」，竟然可以提出「比不辣再辣一點」、「比微辣再不辣一點」的要求，讓他直呼：可以不要為難我這個小廚師嗎？

一名廚師在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》發文，表示店裡的餐點辣度分為「不辣、微辣、小辣、正常、大辣」，心想應可滿足客人的需求，可殊不知，客人是沒有極限的，竟有一些不知是不是「澳洲混澳門雙國籍又住南方澳的奧客」，居然可以把辣度做了更細膩的區分，「比不辣再辣一點」、「比微辣再不辣一點」、「比正常再辣一點，但是不要大辣」、「小辣再辣一點點但是不要正常辣」等等。

讓原PO忍不住哀嚎：「大哥大姐，可以不要為難我這個小廚師嗎？牛排熟度也才分3、5、7、全熟，飲料甜度也才分無糖、微糖、半糖、少糖、全糖，可為什麼一個辣度你們可以自己去分成這麼多花樣？敢吃辣還有在乎這些嗎？不敢吃辣就乖乖點不辣，很難嗎？拜託你們可以不要這樣搞我嗎？」。

廚師的哀嚎，引發服務業同感：「做過飲料店的我跟你說一聲，冰塊還有分『我只要兩顆冰』，甜度還有分一分糖跟『糖機最少的那個鍵』，客人就是這麼充滿創造力」、「就跟我賣飲料一樣，客人說要一分糖，二分糖，四分糖，六分糖，九分糖，我一律說好，但我心裡想的是，TMD最好你真的分的出來一分糖跟二分糖的差距」、「我也是常常遇到這種客人！！我是分，不辣、微辣、小辣、中辣、大辣，也是有客人跟我說要正常辣、一般辣、微微辣、小小辣。」、「還有微微辣 到底是什麼啦，同樣做吃的 我懂您的痛苦」。