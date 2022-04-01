籃籃與浩子吃超級辣乾麵。（民視提供）

民視、八大《綜藝新時代》本周播出浩角翔起、籃籃、艾融日前帶大家到花蓮鳳林體驗製作剝皮辣椒，職人陳秋金表示因為當兵時第一次吃到剝皮辣椒覺得很好吃，退伍之後再自行改良去皮後，才變成現在火紅剝皮辣椒的第一位創始人。

職人提到辣椒很有趣，尾巴的部分是甜的，而越接近蒂頭的部分則是最辣，浩子聽了馬上請新來賓艾融嚐嚐看甜的部分，接著籃籃吃了一口後表示真的不辣，浩子邪惡念頭一動就讓她測試辣的部分，她欲哭無淚表示平常真的不吃辣，敬業的態度就吃了一口，沒想到籃籃當場辣到失控，直接把整瓶水罐完，還跟工作人員要牛奶喝。

採收前製作單位提出網路上有很多解辣小祕方，像是檸檬汁、可樂、咖啡、牛奶，待會會出考題讓大家猜哪種辣椒最辣，猜輸的人要幫忙觀眾測試哪個方法最有效，一口辣乾麵配一個「秘方」看看哪一個才是最佳的解辣方法。

最後由浩籃兩人為觀眾實測，可樂會讓人失智，牛奶則是一致認同最有效，阿翔看2人吃的津津有味，疑惑問製作單位，麵辣度真的夠嗎？沒想到製作單位一句「還可以再加」，讓浩子「面露殺氣」惡狠狠盯著工作人員，最後還喊「心寒」直接笑歪眾人。

在油炸去皮時，因為辣椒本身水分充足，所以下油鍋炸的時候油花四濺很危險，職人還表示曾經因為油炸發生過兩次火災，讓大家都心驚膽顫，結果辣椒一下鍋，嚇得籃籃直接躲到浩子身後，順勢就「不小心」把他往前推，讓浩子大聲告狀：「她又把我往前推了啦，就跟上次在動物園看犀牛的時候一樣。」最後職人帶大家去製作剝皮辣椒罐頭後，請大家吃了一頓豐富的剝皮辣椒套餐，圓滿結束體驗。