以茶結合藝術揭秘職人故事 15家特定店嘗45款精品茶 19:352022/03/24 中時 朱世凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 茶葉禮盒搭配各小物，價格自2680元起跳。（Three Leafs Tea提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 茶品牌Three Leafs Tea攜手多位藝術家開創首個茶與藝術融合的生活節，4月1日至25日，遊走台北15個特定店家就可嚐到45款台灣各地精品茶，亦可欣賞空間中展出的藝術作品。另外，品牌透過集資平台打造「＃x5 Project」計畫，團隊耗時35天走訪24個鄉鎮，訪問職人栽培茶葉的艱辛，並藉此推茶葉禮盒，盼透過獨特茶香傳達台灣在地文化故事。 竹．北．新．餐．廳－全台首家洛城餐廳 LillA餐廳 插旗竹北賣美食 深度旅遊正夯 OwlStay推花蓮在地之旅 #職人 #15 #45 #精品茶 #透過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新金跨足保險業務 今年開缺2千人 15:242022/03/06 財經 鳥人畫家何華仁 遺作延續猛禽精神 04:102022/03/17 藝文副刊 嘉義市伴手禮前進東京 預估創造千萬商機 12:002022/03/17 生活 桃園青年局分級輔導 邁向職人之路 04:102022/03/08 地方新聞 中市五金電料商圈 競標拍賣優惠吸人潮 12:082022/03/06 寶島 《獅子王》北高巡迴25場 門票明天開搶 20:342022/03/16 娛樂 亞果遊艇產學合作 到中信金融管理學院 募新血 17:002022/03/18 財經 在地人這樣玩！日本北陸隱藏版景點全公開 09:202022/03/23 生活 《通信網路》宏達電VIVE前進SXSW 秀VR照護、娛樂 16:092022/03/14 財經 炎亞綸情人節「計畫」曝光 預告將公開私下秘密 16:032022/03/06 娛樂 《其他股》轉上市遇逆風 桂盟臉綠 18:002022/03/08 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。