茶品牌Three Leafs Tea攜手多位藝術家開創首個茶與藝術融合的生活節，4月1日至25日，遊走台北15個特定店家就可嚐到45款台灣各地精品茶，亦可欣賞空間中展出的藝術作品。另外，品牌透過集資平台打造「＃x5 Project」計畫，團隊耗時35天走訪24個鄉鎮，訪問職人栽培茶葉的艱辛，並藉此推茶葉禮盒，盼透過獨特茶香傳達台灣在地文化故事。