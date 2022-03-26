黃偉晉上周在西門町舉辦簽唱會。（重星音樂提供）

黃偉晉20日在西門町舉辦簽唱會，今（26日）突傳出當時一位在現場的工作人員確診，黃偉晉的經紀公司隨後發表聲明確認此事，目前黃偉晉做完快篩呈現陰性，且已在自主健康管理中，他原定明天出席夢時代粉奇妙野餐派對的演出也已取消。

黃偉晉的經紀人表示，因簽唱會當天曾與該名確診工作人員短程一起坐保母車，「因為是密閉式空間，所以衛生局希望我們自主健康管理以及採檢。公司藝人黃偉晉、包含上週參與簽唱會的工作人員們，第一時間已經做居家快篩，全數顯示為陰性，今天也已經安排自費PCR採檢，目前正在等通知。」而當天擔任嘉賓的鬼鬼，也透過經紀人表示：「第一時間先居家快篩了是陰性。這幾天先排開了一些行程，留意身體狀況。」

此外，當天主持簽唱會的小賴（賴晏駒）表示：「下午第一時間接到通知，就立刻做居家快篩，結果為陰性，已經安排自費PCR採檢，正在等候通知，靜待結果會在通知大家。一切依照各地衛生所的通知，遵守防疫規定，將會進行自主健康管理。」