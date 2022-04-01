嘉義縣傳出一名來自台北的女遊客，與丈夫、同行4名友人共6人昨晚入住阿里山森林遊樂區裡某飯店，今天上午1名女遊客接獲陽性確診簡訊，嘉縣衛生局急疫調，並在香林衛生室設置臨時快篩站，據了解，一行人昨天上午在林鐵北門車站搭乘9點10分的小火車前往十字路車站，林鐵也緊急清消。

嘉義林管處指，香林衛生室在遊樂區內設置臨時快篩站不在遊憩動線上，與確診者有接觸或足跡重疊者優先進行PCR；遊樂區的工作人員造冊提供衛生室快篩，另，遊樂區內戶外及室內場域分別由阿里山鄉公所清潔隊及遊樂區外包清潔廠商全面消毒。

林鐵及文資處指出，該名旅客昨天上午搭乘林鐵到十字路車站，目前已完成清消，可能與確診者接觸的站務人員也開始自主健康管理10天。

阿里山國家森林遊樂區業者指出，目前因詳細足跡尚未公布，退訂電話還不多，但後續應會影響阿里山地區旅遊，此女行為相當不應該。