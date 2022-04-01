全台疫情持續延燒，台北市立大學傳出有學生確診，聯合醫院也派駐2輛篩檢車進駐篩檢300名師生，但目前尚未宣布停課；據了解，台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生，同時已進入隔離旅館。

聯合醫院也證實，已派駐2車進入消防篩檢，校方將在12點開防疫會議，目前僅針對天母校區做調查，將會再研議後續防疫相關工作。

北市大校方證實，有1生確診，全校將停止實體課程至4月11日，改為線上課程。