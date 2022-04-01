北市大天母校區傳1生確診 聯醫進駐篩檢300名師生 13:052022/04/01 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市立大學天母校區傳學生確診。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台疫情持續延燒，台北市立大學傳出有學生確診，聯合醫院也派駐2輛篩檢車進駐篩檢300名師生，但目前尚未宣布停課；據了解，台北市立大學天母校區有一名學生確診，已匡列45名師生，同時已進入隔離旅館。 聯合醫院也證實，已派駐2車進入消防篩檢，校方將在12點開防疫會議，目前僅針對天母校區做調查，將會再研議後續防疫相關工作。 北市大校方證實，有1生確診，全校將停止實體課程至4月11日，改為線上課程。 宜蘭縣某國中2教師確診 全校千人篩檢 停課10天 麥寮園區篩檢活動開跑 台塑、長庚照顧鄉民ㄟ健康 #天母 #北市大 #學生確診 #停課 #篩檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健康大放送 無痛大腸鏡篩檢 苗衛生局買單 11:582022/03/31 寶島 北市幸安國小師住中和社區今確診 家長驚：才辦完園遊會 12:022022/03/30 生活 海大教授到小吃店消費染疫再傳1學生 將設前進篩檢站 15:522022/03/28 生活 威秀電信大道熱門 快時尚業者4月底進駐 18:022022/03/28 財經 去年少篩出680人 疫情影響大腸癌篩檢量 醫師憂晚期確診潮 13:102022/03/30 健康 疫情狂燒基隆海洋大學爆逃難潮 職員曝市府離譜決策：無法理解 21:322022/03/30 生活 竹市關東國小1學童確診 全校停課至4 ／10 09:042022/03/30 生活 高鐵南延題材發燒 投資屏東正逢時 04:102022/03/28 產業特刊 綠博篩檢全陰性 警報解除 4月1日可正常開園 21:192022/03/31 生活 類普篩挨轟雙標病毒亂投醫 04:102022/04/01 生活新聞 康橋20周年 兩岸9校區聯合美展 04:102022/03/27 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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