楊姓男子2019年加入「牛魔王」詐騙集團，與郭姓女友共赴韓國擔任領錢車手，詐團提供食宿，並允諾給予3％的回扣當作報酬，8月16日楊依指示進入首爾市江北一處住宅，打算從冰箱冷凍櫃收取5190萬韓元（約台幣138萬）的現鈔，遭當地警方當場逮捕，遭法院依侵入住宅竊盜未遂罪定罪，入監服刑數月後返台，在機場因通緝遭逮捕，士林地檢署調查，認楊男涉詐欺、違反組織犯罪防制條例起訴。

40歲楊姓男子，有多次提供帳戶給詐團的前科，遭到士林地檢署通緝在案，2019年8月，透過「牛魔王」詐騙集團的安排，與女友前往韓國擔任取款車手，兩人一下飛機，並依「釘釘（DingTalk）」指示，前往指定地點，收取韓國被害人受騙後放置的現金，並依約上繳，已有4次成功。

楊男被捕當天，「牛魔王」詐團已取得被害人信任，要求將現鈔放在冰箱冷凍櫃，直到楊男進入屋內，當場被埋伏的韓國警察逮捕，而郭姓女友也被鎖定，晚間也被捕，韓警依侵入住宅竊盜未遂罪，判處楊男須關押數月。

楊男在台因涉及盜賣帳戶遭通緝，案發後，首爾江北警察署透過刑事警察局韓國聯絡組，轉交逮捕通知書以及陳報單給予我方，在出獄後，楊男入境時，即遭警方逮捕，經調查發現，楊男聽從「牛魔王」詐欺集團給予的「教戰守則」，每日須清除手機簡訊、隱匿到韓國的目的，檢察官認定每位到韓國的車手，都知道前往韓國的目的，因而以組織犯罪等罪起訴。