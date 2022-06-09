韓國央行9日表示，會多留意韓元走貶對當地通膨的影響性有多大，並且重申目前政策利率的重點是放在打壓通膨上，至於對經濟成長的衝擊也會密切觀察。

韓國央行指出，當地2022年第一季CPI(消費者物價指數)平均年增3.8%，其中有0.34%，是因為韓元貶值所造成的。根據韓國央行統計，在2022年前3個月期間，韓元兌美元匯價較2021年同期還要再貶7.5%。另外，2021年的最後1季，韓元也是較2020年同期走貶5.6%。

從這一兩年的波段來看，韓元與美元間的價格，從2020年12月約1100左右開始起貶，中間經過不少震盪，但走勢基本上一路是疲弱的。就9日價格1255來比較，這1年半的時間，韓元又貶值13%左右。

眼看著通貨膨脹以及家庭債務愈來愈高，韓國央行早在2021年8月就開始升息，迄今一共升了5碼，利息也從10個月前的歷史新低0.5%，調升至現在的1.75%。