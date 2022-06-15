南山人壽今日舉行股東會，並完成新一屆董事改選，下午將舉行董事會選出董事長。現任董事長陳棠在股東會上提前預告，現任副董事長尹崇堯有望接任董事長，也認為由尹崇堯接任董事長，公司業務會一天比一天好。

不過，南山人壽企業工會一早在股東會場外舉牌抗議，痛批南山人壽漠視勞動權益、上市上櫃不能過，以及實支實付定期醫療附約轉換、不利保戶權益。

南山人壽股東會今天選出9席一般董事及5席獨立董事，共14席董事，尹崇堯為潤泰集團總裁尹衍樑兒子，現任南山人壽副董事長，下午有望接棒，擔任董座。陳棠指出，擔任南山人壽董事長期間，與尹崇堯合作無間，他的能力很好。而2年多以來，南山人壽和金管會接觸的人都是尹崇堯，相信不會有問題。此外，陳棠也推崇尹崇堯數位管理能力，相信他接任業務會一天比以前好。

南山人壽2021年合併資產規模5.3兆元，合併稅後淨利597億元，年成長60％，創歷史新高。股東會通過配發現金股利每股0.44元，為潤成投控入股南山11年來首次配發現金股利。

南山人壽2021年度傳統型商品新契約保費蟬聯業界第一，今年截至4月底累計初年度保費收入為285億元，市佔率16％，排名第一。其中，傳統型美元保單初年度保費收入為245億元，居業界之冠。另一方面，南山人壽持續推出具健康獎勵回饋機制的外溢商品，2021年度外溢保單新契約件數達33.49萬件，件數已連續3年居業界之冠。同時，持續推動「健康守護圈」，從全人健康的角度出發，規劃提供健康、亞健康、疾病、失能四個歷程服務，擴大結盟優質跨業合作廠商，串接四大面向服務—運動健身、飲食營養、醫療照護、心靈健康，布局線上線下健康服務網絡。