畢業季到來，初估有24萬名應屆畢業生將投入就業市場，對社會新鮮人來說，從校園步入職場，如何找到最適配的理想工作是重大挑戰；近年來，中壽積極推動轉型計畫，以數位躍升驅動成長，徵才成果亮眼，2021年中壽業務員登錄人數淨增加2140人，成長率高達16％，為業界第一；業務員第13個月定著率高達86.7％，等於每100位新進業務員，只有13位脫落淘汰，相較業界其它公司，留才比率相當高，顯示中壽為社會新鮮人的首選雇主品牌，並朝「成為最值得推薦與信賴的壽險公司」目標邁進。

中壽不畏疫情，持續積極擴大業務員召募開口，提供各類的求職者提供更多元、完善的增員專案，包括：新秀、精英、千大及領航等四大專案，無論是初踏入職場的社會新鮮人、有工作年資的轉職者，甚至是同業的業務好手，中國人壽都展現培育人才決心。其中「精英專案」尋找具潛力、對金融業務工作有興趣的精英族群，並提供15個月的財務補助，符合條件且達標者，最高可領取38萬元及一台iPad，讓職場新鮮人在工作初期有更安心、完善的財務補助，創造未來在壽險業一展長才的機會。

「以客戶為中心」是中壽的信念，中壽秉持創業家精神，透過強大的數位能力，從大數據」分析業務員從定著、晉升到組織發展過程中，可能面臨的問題並解決困難，以提高人才定著率；並導入AI人工智慧、大數據，斥資打造首座數位化智能訓練中心，讓中壽業務員從教育訓練，就化身為智能保險家，也加深保戶便利與專業的保險印象。

中壽長期穩健經營，各項創新作為屢獲國內外肯定，包括：台灣保險卓越獎「人才培訓專案企畫卓越獎-金質獎」、保險業亞洲獎「年度數位創新獎」、《財資雜誌》「最佳生物辨識類數位獎」，及國家品牌玉山獎-最佳產品類等殊榮。未來中壽將持續投入大量資源，協助職場新鮮人打造就業即戰力、提升在職競爭力，勇敢站穩職場腳步，讓每一步都能邁向卓越。