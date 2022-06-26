民進黨政府喊漲電價。（示意圖／資料照片，杜宜諳攝）

對於民進黨政府喊漲電價，宅神朱學恒更痛批，那些騙大家電力充足，電價不會漲，也不會跳電的塔綠班，到哪裡去了呢？他更質疑，國賊們廢核把台灣的未來偷走了，現在怎麼節電都沒有用！

經濟部長王美花日前表示電價有不得不漲的壓力，透露產、官、學委員們將在27日針對各種方案進行討論並拍板。行政院長蘇貞昌今（26）日表示，發電成本因戰爭與疫情翻倍成長，台電負擔沉重，會尊重電價審議委員會的決定。

對於蘇貞昌的說法，Ptt鄉民們相當不領情，他們氣炸表示「有便宜的核電不用，再來喊要漲價」、「蓋核電廠啦！」、「全世界都在用核電你怎麼不跟上？」

國民黨也不滿直言，民進黨政府不知體恤民瘼，執意要在炎夏漲電價，根本是「台灣缺電、政府欠電」。

宅神朱學恒更痛批，那些騙大家電力充足，電價不會漲，也不會跳電的塔綠班，到哪裡去了呢？最可悲的是那些塔綠班還在說要節電救台灣。

朱學恒質疑，國賊們廢核把台灣的未來偷走了，你現在怎麼節電都沒有用啊！