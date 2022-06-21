茂迪(6244)今股東會，董事長曾永輝表示，2021年茂迪轉虧為盈進入第二年，拜產品技術之利，去年本業表現優於前年，而今年上半年預估也將優於去年同期。

曾永輝指出，茂迪擴產的下世代N型電池所需設備已全數抵達，正加緊安裝，Q3出貨目標不變，模組轉換效率有機會突破22%，領先業界目前的20.6%。拜下世代N型技術優異的發電性能，於近期為公司贏得超過30MW的系統標案預計將於今年Q4到明年Q1併網。大陸馬鞍山已於Q1切換成G12大尺寸的生產設備，專攻日本、歐洲屋頂模組市場，目前產能滿載，能見度已到年底。

曾永輝表示，預估今年全球安裝量將超過200GW，較去年成長超過30%，原料包括矽晶片、玻璃、封裝材料等雖持續上漲，但公司會做好風險控管，尤其第四季度中期以後市場可能有所變動。台灣今年安裝量將有不錯的表現，雖然有第三地模組進口的威脅，但持續提高產品轉換效率並降低成本本來就是經營團隊的重要職責，加上大尺寸的下世代技術即將進入市場，將為營運增添動能，展望下半年將優於上半年。

曾永輝指出，茂迪仍將持續在淨零路徑中尋求發展機會，之前的漁電共生政策，公司已培養出專業的室內養殖團隊，唯行政流程冗長，海管審查緩慢，恐將對台灣室內型漁電發展造成傷害。