為了緩解民眾面對生活成本飆漲的壓力，澳洲即將提高全國最低工資，且調漲幅度將創下16年來新高，然而這個大膽的決定卻可能讓炙熱的通膨進一步升溫。

澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission ）周三宣布最低工資將提高5.2%，比去年的調漲幅度還高出1倍。從7月1日起最低薪資自目前的每小時20.33澳元調升為21.38澳元（約14.74美元），這項決定將影響超過200萬名勞工。

公平工作委員會主席、大法官Iain Ross表示，在通膨不斷升高的情況下，低收入者尤其容易受到影響。目前澳洲失業率為3.9%，為近50年來的新低，因此這項決定不會對國家經濟的表現和競爭力造成重大衝擊。

上任不到一個月的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）對此表達高度肯定之意，稱這次調漲工資相當於每位全職勞工每周將加薪40澳元。

澳洲工商總會ACCI則警告未來這一年內，這項決定將使企業支出增加約80億澳元。

澳洲的通膨問題嚴重，該國央行總裁洛威（Philip Lowe）在周二夜間罕見接受電視訪問，並警告通膨將遠超出一個月前的預期，政策應對必須「果斷」，這就是該央行在6月初會議大幅升息的原因，他並強調利率必須再提高很多才能抑制物價上漲。

洛威警告到今年底，澳洲的通膨率可能從目前的5.1%進一步攀升至7%，創下1990年以來新高，並遠遠超出央行設定之介於2%～3%的長期目標區間。他表示將現金利率提高至2.5%是合理之舉。

本月初澳洲央行宣布其現金利率提高50個基點至0.85%，升息幅度是市場普遍預期的2倍之高。

目前澳洲的消費者信心已經跌到通常是遭逢經濟衰退才會出現的谷底，而通膨料將到明年才會放緩，這表示未來幾個月的處境仍然艱難。

CommSec資深經濟學家Ryan Felsman表示，在利率升高之際，不斷飆升的通膨正在侵蝕勞工薪酬。幾乎所有東西都在漲價，包括食物、電力、天然氣和汽油等必需品。

高盛經濟學家Andrew Boak警告澳洲調升最低工資，意味著該國央行很可能在7月和8月各升息75個基點，或選擇在7月或8月會議升息3碼。金融市場則預期到聖誕節時，澳洲央行的基準利率可能達到3.75%，並在突破4%時到頂。