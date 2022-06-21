遠東銀(2845)今（21）日召開股東常會，副董事長徐旭東會後受訪時認為，壓抑通膨須由貨幣政策配合其他財政措施並進，目前台灣消費力雖有下降但不嚴重，消費者該花錢時還是會花，後續是否有明顯影響仍有待觀察。不過，整體而言對下半年景氣仍維持樂觀看法。

遠東銀今年積極衝刺海外聯貸業務，發言人林建忠表示，海外聯貸都有合作對象，遠東銀主要靠專業、團隊及快速滿足客戶需求。近期許多上市櫃公司規畫分拆子公司，需要調整成什麼架構、如何進行，這些許多項目是遠東銀穩健朝跨國融資發展的最主要原因。

對於美國聯準會為壓抑通膨強勢升息，徐旭東認為主因通膨率確實太高了些，因此出手升息三碼，但靠貨幣政策壓抑非常辛苦，必須與其他財政措施並進。總經理周添財表示，台灣通膨相對不高，且主要影響進口物價，另一目的是為控制房價，相信央行會採取適當措施。

對於是否擔心台幣貶值影響民眾消費力，徐旭東認為零售業確實有受些許打擊，但台灣人口袋裡仍有錢、會花時還是會花，消費力雖有下降但沒有很嚴重，後續是否有明顯影響還要再觀察，視疫情、油價狀況等因素變化而定。

針對升息對金融業影響，遠東銀總經理周添財表示，升息對金融業有利，有助增加利息淨收益，但對投資操作方面會比較辛苦，由於債市殖利率上升、價格因此下滑，對投資部位較大的金融機構較辛苦。

對於下半年景氣看法，徐旭東表示雖然市況瞬息萬變，但整體而言仍樂觀看待。他認為雖然存在中國大陸封控導致經濟數據不如預期，但各地政府正積極推動營建業等因素刺激經濟，中國大陸在某些狀況下決策非常有效，對此仍應保有樂觀看法。