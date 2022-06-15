通膨飆高導致美股近期跌跌不休，道瓊工業指數連2日下跌超過千點，持續下探去年1月以來最低水準，把總統拜登上任以來全數漲幅回吐，白宮發言人Karine Jean-Pierre對此表示「正密切關注股市」。拜登上任後美股表現不佳引發網友討論，有人直言拜登根本是自做自受，分析通膨的源頭，就是拜登毫無財政紀律地大印鈔票，加上鼓吹烏俄戰爭開打所導致。

美股道瓊指數回吐拜登上任來漲幅，外媒引述白宮發言人Jean-Pierre說法指出，新冠肺炎疫情加上俄羅斯總統普丁入侵烏克蘭，都引發通膨上升，美國並非全球唯一面臨通膨問題的國家。而通膨狂飆加上聯準會（Fed）持續升息，引發經濟衰退疑慮，進而導致美股下挫。

網友紛紛表示「拜登就是殺手鐧啊」、「股市慘跌得罪大戶散戶，通膨高漲得罪人民，拜登把整個美國社會都惹毛了還想連任」、「通膨加上股市崩盤， 今年底期中選舉拜登是玩完了」、「通膨加劇是拜登瘋狂印鈔的結果」、「油價高點結果股市漲幅全跌回，怎麼回事？」、「真懷念川普投顧」、「美國前總統川普在位那幾年，是台灣最爽的時候，要武器有武器 要訂單有訂單」。

媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中談到通膨狂飆狀況，她強調，市場對於導致通膨原因的看法不盡相同，與其說是油價上漲引發通膨，美國大量印鈔、降息、發債才是導致通膨越演越烈的主因。