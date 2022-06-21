強勁的航空貨運需求曾在過去兩年協助航空業者度過難關。不過如今受到通膨急升、帶動成本激增下，使得該貨運需求已經浮現放緩跡象。

波羅的海空運指數（Baltic Exchange Air freight index）在過去一周大跌8.7％，在此同時國際航空運輸協會（IATA）也發布警告，表示今年航空貨運營收將減少6.4％。

專家認為，俄烏交戰、疫情影響、美元強勢與通膨飆漲促使貨幣緊縮等，都使得全球經濟目前正朝減緩方向邁進，這將進而導致商品需求下滑，並對航空貨運造成打擊。