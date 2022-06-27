美股表現不如人意、通膨持續飆升，以及利率持續攀升，讓美國人對經濟的看法轉趨悲觀，大家都想知道美國經濟是否即將陷入衰退？外媒指出，至少目前美國經濟並未陷入衰退，但從大宗商品到美國房市都出現了經濟放緩的信號。

密西根大學發布的調查顯示，受到通膨高漲影響，美國6月消費者信心指數跌至50.2，創下歷史新低。消費者長期通膨預期亦創下2008年來新高。

美國勞工部公布5月消費者物價指數（CPI）年漲8.6%，創下1981年來新高。

為了給經濟和需求降溫，聯準會連續3次會議升息，在5月會議升息50個基點後，在6月會議一口氣升息75基點。市場普遍預期，如果通膨仍然居高不下，聯準會極可能在7月會議再度升息3碼。

日前特斯拉執行長馬斯克直言他對經濟有一種「超級糟的感覺」，並揚言要裁員10%。

外媒報導，從銅價、採購經理人指數、消費者信心、汽油價格到房市表現，都閃爍著美國經濟正在放緩的信號。

●銅價：在兩周跌掉逾11%後，7月期銅價格在上周四大跌20美分或約5.2%，收在每磅3.739美元，續創16個月新低，這對於將銅價視為全球經濟風向球的投資人而言，無疑是個壞消息。

TD Securities大宗商品部門主管Daniel Ghali表示，銅價才剛要開始顯現全球增長放緩的事實。摩根士丹利上周出具報告指出，在各國央行將抑制通膨作為首要之務，以及在中國嚴格清零防疫政策下，全球總經環境正持續惡化，不利於工業和基本金屬。

●採購經理人指數（PMI）

根據S&P Global上周發布的調查報告顯示，由於通膨高漲和消費者信心下滑抑制整體需求，美國商業活動在6月「急劇」放緩。S＆P Global美國6月綜合PMI初值為51.2，較5月的53.6下滑，並創下5個月新低。服務業PMI從53.4跌至51.6，亦創下5個月新低，製造業PMI從57跌至52.4，創下23個月新低。

標普全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）首席商業經濟學家Chris Williamson表示，消費者苦於物價不斷上漲，因此非必需品生產商的訂單正在減少。此外，聯準會大舉升息進一步削弱產業信心，企業信心現在已經跌至通常預告著經濟放緩的低點，使經濟衰退的風險升高。

●消費者信心

上周五密西根大學發布的調查顯示美國消費者信心在6月創下歷史新低。與5月相比，6月份的消費者信心急跌14.4%，凸顯出美國民眾對通膨壓力越來越有感。大約79%的受訪者預期未來一年的商業景氣不佳，這個比例創下2009年以來新高。

密西根大學消費者信心調查主任Joanne Hsu表示，隨著漲價越來越難避免，消費者可能覺得他們別無選擇，只能調整消費模式，可能改買替代商品或乾脆都不買，這些消費方式變化的速度和強度對經濟發展的軌跡至關重要。

●汽油價格

隨著11月中期選舉逐步逼近，拜登政府採取多項措施試圖抑制高漲的汽油價格，包括邀請能源企業高層共商大計、提議暫停課徵聯邦汽油稅、提議對油企開徵暴利稅，以及恢復原油出口禁令等，但成效似乎有限。

儘管美國汽油價格仍處於高檔，但近來確實有所回落，這是因為民眾已經受不了油價破頂而開始降低駕車需求。儘管需求放緩可能帶來暫時的緩解，但也意味整體經濟情勢可能不妙。

Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar日前表示，他認為今年美國經濟陷入衰退的可能性是99%，因為「沒有什麼是100%」。

●房市降溫

近年來美國房價飆漲，已經超出許多美國人能負擔的能力，此外，聯準會持續升息和公債殖利率大漲帶動抵押貸款利率急升，亦削弱購屋需求。

所幸經濟學家認為現在的房市景氣確實在下滑，但應該不致於會像2008年房市泡沫化那樣波及整體經濟。RDM Financial Group投資長Michael Sheldon表示，現在銀行的狀況好很多，他們不會向沒有信用或信用不良的人提供貸款。如果經濟衰退，對房市的影響可能有限，現在並沒有以前那麼嚴重的失衡狀況。