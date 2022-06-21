俄羅斯入侵烏克蘭，引發西方國家發動經濟制裁，紛紛禁運俄羅斯能源牽制普丁的行動，不過近日美國財政部長葉倫（Janet Yellen）透露，有意與盟國討論對俄羅斯原油實施價格上限，企圖減少資金流向俄羅斯，並讓更多原油流入市場，然而此番言論卻引發台灣網友熱烈討論，質疑美國無法完全限制俄羅斯要賣油給誰，且較為仰賴俄油的歐盟會受到更嚴重的經濟衝擊。

綜合外媒報導，葉倫表示，我們將針對俄羅斯原油研議價格上限或例外定價，此舉可以強化近期由歐盟、美國、英國和其他國家所採取的措施，能夠壓低俄羅斯油價並減少普丁的收入，並讓更多石油流通至全球市場。此番言論與美國總統拜登6月初提到俄油時的看法一致，當時他表示，逼俄羅斯降價賣油，並讓其重返市場是現階段可行的方式，被認為是要為高通膨找方法。

此事引發PTT網友們熱烈討論，一面倒認為，俄羅斯不可能低價賣油給美國，更無法限制俄羅斯要賣油給誰，「俄：我就賣這個價啊，不買是你家的事」、「這樣就是爽到大陸和印度而已，繼續買香香俄油」、「以為俄油只能賣給你？」、「別國的油怎麼賣，還需要你來管？」、「價格上限一點屁用都沒有只會造成短缺。」

不僅如此，許多人也認為，歐盟會比美國受到更大的衝擊，「歐盟要完蛋了」、「美國是在搞俄還是搞歐盟啊，歐洲直接飆破表」、「如果實施，這招會傷到歐州，但是美國會更爽」、「看是俄羅斯先沒錢還是歐盟先炸掉」、「歐洲真的把自己需求看的太重要了。」

數據顯示，大陸5月每日進口約198萬桶俄油，俄羅斯也取代沙烏地阿拉伯成為第一大供油國，此外，印度從2月下旬開始至5月，已經購買超過4千萬桶俄羅斯原油，比2021年一整的總購買量還要高出2成，平均5月每天約有74萬桶俄羅斯原油進入印度，高於4月的28.4萬桶及一年前的3.4萬桶。

值得一提的是，印度購買便宜俄油後會進行精煉，最後再賣給歐洲國家及美國，換言之，美國禁令實際上並無法完全制裁俄羅斯。分析師Matt Smith認為，要將俄羅斯完全排除在全球原油市場是不可能的事，「如果印度購買俄羅斯原油，並將其與其他原油混合，最後提煉成汽油或柴油，那麼在無法區分的狀況下，不可能徹底擺脫俄羅斯。」