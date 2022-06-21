特斯拉大裁員政策出事了，有兩位遭資遣的員工向法院提起訴訟，指控特斯拉未在法律規定的60天前通知解僱，且未因規定給予足月的資遣費，因此決定採取法律行動，法律文件也透露，特斯拉已經解雇500名內華達超級工廠的員工。

綜合外媒報導，該訴訟是由分別在6月10日與15日被資遣的John Lynch與Daxton Hartsfield兩名員工所發起的，他們認為特斯拉的大規模裁員舉動已經違法聯邦法律，不僅未在60天前通知即將被資遣的員工，也沒有給予符合規定的資遣費。

兩人的律師Shannon Liss-Riordan表示，「特斯拉在沒有完成必要通知的狀況大量解僱，這明顯違法聯邦勞動法，且他們只提供一周的資遣費，這種狀況令人非常吃驚。」

提起訴訟的John Lynch與Daxton Hartsfield要求特斯拉應該要給予他們60天通知期內所有的薪酬與福利，相關法律程序正在進行中，而特斯拉並未對此事做出回應。

先前馬斯克就曾被發信給員工，由於他對於未來經濟有非常糟糕的感覺，因此考慮裁員10%的特斯拉員工，如今馬斯克已有所行動，法律文件披露，特斯拉已經解僱內華達超級工廠中的500名員工。