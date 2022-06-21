由於通貨膨脹數據居高不下，企業獲利受到侵蝕，加上升息迫在眉睫，使得今年以來全球股市陷入震盪，台股加權指數暴跌將近16%，種種狀況讓投資人出現虧損，有網友從去年4月賺300萬，到現在反而虧損超過75萬，已經打消想換賓士車的念頭，繼續騎機車，他也感嘆，「一場遊戲一場空，炒股兩年作（做）白工。」

該名網友在PTT論壇上發文表示，去年4月原本賺300萬，但到年底只剩下100萬，沒想到今年更慘，目前虧損超過75萬，原本想換賓士車，後來心想Toyota altis就好，沒想到最後只能回去騎機車。

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為他重押面板股友達、群創是錯誤決定，「面板景氣反轉影響很大，散戶看不準少碰」、「面版早該砍了，怎麼凹到現在」、「面板我賺到零頭就跑了，你怎麼敢長抱」、「面板就是買在景氣爛，賣在景氣好的時候，太晚賣了。」

不過也有網友認為，今年台股整體表現都相當疲軟，就算不買面板股也會出現虧損，「換股也沒用吧，全部都在殺」、「你只是白工，有想過住公園人的心情嗎」、「原來我不孤單QQ大家加油，努力工作」、「至少曾經正過…一路賠。」