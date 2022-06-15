美國五月CPI通膨年增率8.6%再創40年新高，引發新一輪的通膨和升息恐慌性賣壓，而即便數據公布前，市場已在歐洲央行意外轉鷹、世界銀行大幅下調經濟成長預估並警告停滯性通膨，以及企業保守看待景氣的不安氣氛下震盪加劇。富蘭克林投顧綜合外電新聞援引六月份美銀美林經理人調查報告顯示，對經濟前景展望方面，淨73%經理人認為未來12個月全球經濟將轉弱，續創紀錄來最悲觀，淨83%經理人預期停滯性通膨、淨72%經理人預期企業獲利將惡化，皆續創金融海嘯來最高比例。

就升息與通膨前景而言(本次調查結束於5月通膨數據公布之前)，經理人平均認為聯準會在此波循環將升息7.6次較上月的7.9次略降，而預期未來12個月通膨將趨緩的經理人則較上個月再增加4個百分點至淨72%。預期未來通膨將趨緩，經理人開始加碼債券，淨減碼債券的經理人從65%大幅減少至46%，為2020/5來最低，對股票的淨減碼比例則由13%略增至15%為2020/5來最低水平。

央行鷹派政策仍是經理人最大擔憂，不過金融不穩定的風險自上個月高峰略有緩解，現金配置比重也從6.1%降至5.6%，淨79%經理人預期短期利率將進一步攀升，而最可能使聯準會政策轉向的因素，經理人認為是核心通膨低於4%，比例有48%，另有20%認為是初領失業補助人數高於30萬人、14%認為是史坦普500指數跌至3500點以下。

就產業別而言，醫療產業連續第四個月獲淨加碼榜首，其次為能源、原物料與金融，其中淨加碼金融較上個月增加1個百分點，而科技雖仍遭淨減碼，但比例已從五月的12%縮小至6%。此外，淨65%經理人預期價值股表現將優於成長股，比例為調查以來最高，且較上個月大幅增加17個百分點。在最擁擠交易方面，做多商品與油仍居第一，其次則為做多美元與放空美國公債。