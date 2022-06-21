歐洲央行(ECB)首席經濟學家連恩(Philip Lane)周一表示，歐元區創紀錄的高通膨率，可能會助長「通膨心理」的形成。連恩指的是消費者和企業在高物價預期當中而調整自己習慣的一種現象。

一旦通膨心理開始形成，消費者就會提前支出，以避開物價隨後上漲帶來的影響；而企業則在預期成本上升之下，開始提高自己的價格。這兩種行為都會導致通膨持續下去。

「我們現在的通膨率非常高，而顯然的，一個通膨心理正在站穩腳跟」，連恩在倫敦舉行的英國專業經濟學家協會年度晚宴上表示。