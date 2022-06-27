電價費率審議會27日下午舉行，以平均調幅5％為基準，台電已備妥8％等各項調幅方案，市場 原本預期調幅將以8％為上限，不料最終卻決議用電大戶漲幅恐達15％，對此，金寶（2312）董事長許勝雄直言，「高電價的時代確實已來臨了，民間及企業都需要去思考如何追求更有效率的用電」。

金寶27日召開股東會，面對電價喊漲在即，許勝雄也趁股東會之便，代企業請命，認為調漲3％至5％企業比較能接受，如果一次漲足8％，恐影響企業競爭力，不料最終針對用電大戶的決議，卻是一次調足15％。

針對此番電價調幅超乎預期，許勝雄表示，高電價的時代確實已經來臨，民間及企業都需要去思考如何更有效率的用電，根本之道就是從源頭時就投入，換句話說，當企業在做產品設計時就應該先投入資源，讓產品能夠以最低的耗能方式來設計，並將耗材降到最低，並使用方便未來資源回收再使用的材料，另在製造產品時，也能夠讓裝配生產更容易降低耗電。此外，在工作場合如何減少用電也是大家可以思考的課題。

此外，許勝雄也建議，包括政府如何有效地建立智慧電網並予管理，讓有限的電能夠更有效地被管理、應用，再者鼓勵民間投資發電系統，以分散電源的來源取得，也是政府刻不容緩的政策，更重要的是，政府政策必須要能讓民間產生興趣，甚至要提供足夠的利潤誘因，讓更多人願意投入發電產業。

另為緩解缺電的問題，許勝雄也跟進提出核電作為備載能源的想法，許勝雄強調，核電政府不必輕言廢除，可以當備載使用，這麼一來不僅民間擔心缺電的心態跟壓力能夠有所紓解！政府的能源政策也比較容易獲得民間的認同與支持。