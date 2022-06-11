中央流行疫情指揮中心今（11日）宣布自6月15日起，所有旅客入台檢疫天數放寬為3+4天，對此，雄獅旅遊表示，相信未來台灣繼續鬆綁邊境政策後，出境旅遊市場將可逐漸復甦；易遊網則表示，近期歐美日韓的機票訂票和搜尋量上都已經有明顯成長，所以估計回國隔離政策再鬆綁成3+4後，會再帶動相關機票成長，而且相信也會帶動更多民眾，更有信心地預訂中長期出發的機票。

雄獅旅遊指出，據統計，5月旅客辦理護照的需求比去年同期增加2倍以上，5月機票整體銷量較4月成長32%，前3名區域分別為東南亞、美洲、東北亞，國際訂房需求也有增加；其中，韓國機票銷量近期明顯提升，推測除了商務及留學需求，可能與韓國開放觀光政策有關，目前雄獅與韓國觀光公社台北支社合作，推出韓國自由行優惠。

五福旅遊表示，3+4無庸置疑地會促進出國旅遊意願跟自由行的市場，會讓很多想去的人更想去，目前如日本、韓國尚有入境前後需PCR檢測的規範，加上若在國外旅遊時，旅客不幸染疫、滯留當地而增加旅遊天數多產生的費用，以及是否決定買相關醫療保險等，都是消費者在旅遊行程及開銷規劃上需考量的部分；然而，對於旅行社來說，營收幫助最大的仍是團體旅遊商機，因此業者還是最期待早日能全面解除國外禁團令，回到疫情前出國旅遊的模式。