全國今日新增本土確診5萬5187例，台中市新增8323例，其中7845例為快篩陽確診，佔94.26％。市長盧秀燕下午於疫情線上記者會宣布，市府啟動第5波快篩試劑發放計畫，預計20日起針對65歲以上長者（含55歲以上原住民）、醫事人員、經濟弱勢身障者、民生零售職業工會、長照居服機構、特境及脆弱家庭、美容美髮按摩職業工會、產後護理機構、自主防災社區、餐飲小吃職業工會等十類人員，發放每人兩劑，約58萬人受惠。

有關兒童疫苗施打人數，盧市長表示，針對幼兒園、國小兒童疫苗施打統計至昨日止，兒童莫德納已施打3萬7235人、兒童BNT已施打11萬4218人、總數已施打15萬1453人、覆蓋率已達到78.06％。

衛生局長曾梓展說，啟動第二輪「醫起守護」篩檢計畫，13日至16日間，已完成篩檢152家長照機構、8963人，陽性人數401人、陽性比例4.5％，用藥人數293人、用藥比例99.3％。

另居家安心照護統計，截至17日上午10時，累計居家照護收案24萬5469位、照護在管人數5萬1298人、解除隔離人數19萬4171人、健康關懷90萬2957人次、視訊診察3萬1205人、送藥到府4306人。