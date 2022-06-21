台中市副市長令狐榮達21日主持疫情線上記者會，表示今日新增新冠本土確診8341例，其中7930例為快篩陽性確診，佔95.07％，為提升兒童防護力，宣布自23日起開打第二劑兒童BNT疫苗。

令狐榮達表示，台中市將採取醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站「三管齊下」開打，教育局上周五即已針對國小、幼兒園啟動施打意願調查統計，讓家長自行選擇最近便方式帶孩子接種疫苗。待統計數據完成後，快打站設置地點、時段會再另行公布。

全市5至11歲兒童疫苗施打情形，截至20日為止，第一劑疫苗共接種15萬2565人、涵蓋率78.64％，第二劑1萬1977人、涵蓋率6.17％；另外，12歲以上國高中生第三劑疫苗則有11萬4980人有意願施打，自5月26日至6月20日累計已施打10萬2530人、完成率89.17％，第三劑疫苗施打穩定增加中。

令狐榮達指出，對照上周二數據，台中市今日新增確診數約減少2成幅度；有專家學者指台灣疫情進入「下樓梯」階段，不過中南部本周仍在高原期緩降，防疫不能鬆懈，市政府會持續嚴陣以待，呼籲市民做好個人防疫措施。

此外，針對設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民，符合接種第四劑莫德納疫苗資格者，市府22、23日兩天，啟動47處快打站，憑通知單、並攜帶小黃卡及健保卡，直接就近至快打站施打；完成接種後，還可獲得由中央額外贈送的2劑快篩試劑和500元禮券。