台中市社會局針對因有確診案例而停托的托嬰中心，鼓勵落實即時環境清潔消毒作業，並委託合格廠商清消，每次最高補助3000元清消費，補助以4次為限。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市社會局針對因有確診案例而停托的托嬰中心，鼓勵落實即時環境清潔消毒作業，並委託合格廠商清消，每次最高補助3000元清消費，補助以4次為限。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

今年4月起，因Omicron病毒進入社區傳播，本土新冠疫情迅速升溫；台中市托嬰中心陸續通報確診案例，為守護嬰幼兒健康，針對托嬰中心因出現確診案例，需進行環境清潔消毒，每次最高補助3000元清消費，最多1年補助4次，確保托嬰中心托育環境安全。

社會局表示，考量病毒傳染力強，2歲以下嬰幼兒口罩也不易戴好戴滿，加上幼兒疫苗尚未開打，為維護嬰幼兒的健康與安全，托嬰中心如有確診案例，除了全班停托7日，環境也應立即清潔消毒。

為鼓勵業者即時及落實消毒工作，訂定「托嬰中心防疫安全維護計畫」，托嬰中心在每次停托期間，委託合格廠商清消，社會局最高補助3000元，補助至今年12月底，最多4次為限；清消補助採核實支付，托嬰中心可檢附清消相關證明文件及支出憑證，向社會局提出申請。

社會局強調，為讓傳染風險降到最低，市府已在5月發放2歲以上幼兒和托嬰中心托育人員快篩試劑；托嬰中心工作人員第3劑疫苗施打率達98.7％，同時要求托嬰中心調整人員、空間、活動、照顧等防疫模式，務必以最高標準落實防疫工作，讓嬰幼兒得到最好的照顧，家長安心送托。