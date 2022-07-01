高師大1日與林獻堂博物館、創藝天時科技公司共同簽署合作策略聯盟協議書，共創跨域人文科普教育鏈，三方今年暑假將在博物館辦理「跨域人文科普教育營隊」及「寵物獸醫科普營」等課程，深耕霧峰推動多元前瞻性探究實作課程。（高師大提供／袁庭堯高雄傳真）

國立高雄師範大學具備教育人才培育專業及肩負大學社會責任（USR），1日上午與林獻堂博物館、創藝天時科技公司共同簽署合作策略聯盟協議書，共創跨域人文科普教育鏈，三方今年暑假將在博物館辦理「跨域人文科普教育營隊」及「寵物獸醫科普營」等課程，深耕霧峰推動多元前瞻性探究實作課程。

高師大團隊遠赴霧峰林獻堂博物館，由校長吳連賞帶領，成員有理學院長洪振方、研發長謝建元、國際長郭榮升、台灣歷史文化及語言所副教授吳玲青、科教暨環教所副教授黃琴扉、公關執行長鄂見智共17人。

吳連賞表示，高師大具備STEAM教育及雙語教育專業，是中南部地區科技及科普教育的重鎮，尤其有獨特的臺灣歷史文化及語言研究所，必定可以與霧峰區共創在地獨有的人文科普教育課程。

計畫主持人黃琴扉特別於會中首次發表獨一無二的限量版「霧峰林家花園館藏經典五桂樓STEAM模組」以及「高師大X霧峰林家花園迷宮鎖藏寶盒」，未來將於林獻堂博物館中展示販售。

林獻堂博物館館長林承峯表示，該教具模型神還原真正的五桂樓。明台高中校長林垂益校長表示，今年暑假開始，除了林獻堂博物館外，明台高中也將與高師大及台中寵物公會合作，陸續推出「小小寵物獸醫科普營」等活動，以多元跨域課程造福臺中市學生。

霧峰區區長陳宗祈、台中寵物公會理事長陳正清與中部地區20位中小學校長、主任也到場表達支持。陳宗祈強調，霧峰區有在地文化特色與臺灣中心點之重要地理位置，是發展跨域人文科普教育鏈的首選城市。