宇萌數位、牛頓教科書、輔仁大學跨域三強攜手吹響元宇宙

什麼是「元宇宙」？包含XR延展實境、NFT在內等相關產業話題持續在全球延燒，技術翻新的速度更是一日千里。今(7/6)日深耕XR領域多年，台灣XR大廠宇萌數位科技，結盟輔仁大學與臺灣兒童科普第一品牌「Newtonkids」簽署「元宇宙前瞻計畫」合作備忘錄（MOU），並共同舉辦「2022邁向元宇宙──輔仁大學&Newtonkids&宇萌數位產學合作啟動簽約儀式」，正式宣布積極推動產業供應鏈的交流整合，讓新科技融入教學 更期盼藉由產學三方的緊密策略聯盟，吹響元宇宙創新教育的號角。

輔仁大學謝邦昌副校長表示「Newtonkids的內容、XR大廠宇萌數位的科技技術，加上多元跨域學生人數最多的輔仁大學，三強結合，元宇宙的世界豐富可期。(攝影/王雅芬)

「元宇宙前瞻計畫」MOU儀式，由輔仁大學副校長謝邦昌、Newtonkids董事長黃崇城與宇萌數位科技創辦人暨執行長白璧珍共同出席簽屬。三方計畫將Newtonkids多年來積累的優質科普素材，透過宇萌數位所提供的XR技術與平台編輯器平台，將平面紙本的內容翻新為可互動的XR立體資訊，並藉由輔仁大學豐沛的學術及人才培育資源，大力推行XR「元宇宙」教育新方法並納入教學體系，提供職場銜接管道，組建國內元宇宙教育的全齡生態圈。

宇萌數位展示其應用軟體科技技術，用手機拍攝實物畫面(平面、立體皆可)，即可與活動現場的場景與人物融入。(攝影/王雅芬)

如何在以AR、VR、MR之虛實科技技術，將包含XR本身在內的知識轉譯成大朋友、小朋友都能吸收運用的趣味內容？本次三方合作之一的Newtonkids 是台灣知名的牛頓自然教科書和「新小牛頓雜誌」、「少年牛頓雜誌」和「阿思克玩科學」等兒童科普教育產品所有人，強調生活化的科普，將深奧的科普知識，以平易近人的圖解方式呈現，深入學校教學體系、每個家庭和安親課輔系統中，廣受各方肯定和支持。在數位浪潮與元宇宙的浪頭下，Newtonkids同意釋放積累的大量內容素材與國內知名XR廠商宇萌數位科技，以及與擁有13個學院領域橫跨文、法、商、理工、醫學的輔仁大學三方結盟合作，很快將有令人眼睛一亮的創新發展，值得大家期待。

本身也是AI專家的輔仁大學謝邦昌副校長表示「Newtonkids的內容、XR大廠宇萌數位的科技技術，加上多元跨域學生數最多的綜合大學，強強結合的力量，讓元宇宙的世界更加豐富」。宇萌數位科技的執行長白璧珍則提到，「很高興能邀請到輔大及Newtonkids，來推動全新型態的教育體驗XR元宇宙，透過密切的產學合作，讓XR可以得到更大程度的應用，也讓這些珍貴的產業知識得以系統性的不斷傳遞給下個世代、相信在三方資源的挹注下，能夠打造出國內智慧教育的完整生態鏈，帶動台灣元宇宙產業的永續發展。」