新聞局長鄭照新強調，弱勢學童不受影響，餐費全部由教育局吸收。。（謝瓊雲攝）

台中市328所市屬學校中，有181所學校經過校內午餐供應推行委員會開會討論後，為確保營養午餐品質，決議調整收費價格，平均每餐調漲金額約4.4至4.6元，漲幅約1成。（市府提供／謝瓊雲台中傳真）

萬物齊漲，暑假第一天，台中市全市逾5成市立學校決議調漲營養午餐收費，漲幅約一成。新收費將於新學年開學後反映，另外147校是否跟進，也引發關注；教育局長楊振昇強調，電價、物價上漲，業者為反應成本，這是必然的結果，尊重各校決議。

台中市教育局昨天下午在食安會報上報告，各級市立學校，學生每餐午餐約40元至45元，市屬328所高中職、中小學中，已有181校決定調整費用；為確保學生營養品質供應品質，經校內午餐供應推行委員會決議調整收費價格，平均每餐調漲金額約4.4至4.6元，漲幅約1成。

楊振昇出席議會臨時會時，會前接受媒體提問時公開說明，因為物價上漲、電費調整等複合性因素，為了讓孩子吃得好、吃得健康，教育局尊重各校調整午餐的決定。其他學校是否也會跟進？教育局會持續關注了解。

他表示，根據了解，目前雙北、高雄，還有其他縣市，也都有調整午餐餐費的計畫，台中有2萬多名弱勢學童，午餐費原本就由教育局全額補助，因此調漲的價差費用同樣由教育局吸收，不受影響。

新聞局長鄭照新則補充，各校午餐委員會的討論，考量物價、電價齊漲，若營養午餐收費，繼續採用現行的價格，恐怕會讓採購食材品質下降，因此才會決議調漲價格，各縣市也都在討論研擬，且台中市並非第一個調漲的城市。

鄭照新說，今年4月1日起，台中市已經率先將弱勢學童的安心餐券，從原本的50元調漲到65元，每年總計投入5億元補助營養午餐，市府也會持續觀察物價波動程度因應。

團膳業者表示，去年雞蛋飆漲以來，午餐的食材壓力就開始顯現，何況近來肉品、蔬菜也持續高價，各項原物料齊漲、連電價也即將調漲，再不漲價真的撐不下去，利潤完全被成本吃掉。

中學生家長也說，日前收到學校的營養午餐價格調查意見表，針對家長進行問券調查，她立刻勾選同意漲價，畢竟這兩年外食族超有感，光加一顆蛋就多15元，每餐餐費動輒100元，家長怎麼可能捨不得讓孩子吃好一點；何況孩子的營養午餐每餐不到50元，是能吃什麼？