台中市今天起調整住宿式長照機構探視、陪伴（住）措施。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市今天起調整醫院陪（探）病管理措施。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

台中市今天新增5155例本土個案，較上周五6月24日的6667例，確診數下降22.68％。副市長陳子敬今天在疫情記者會上宣布，台中今天起有條件開放住宿式長照機構探視，並修正相關規定，調整為與中央一致，也提醒市民中南部疫情仍在高原期，請市民落實防疫。

陳子敬說，今天起台中市有條件開放住宿式長照機構探視及醫院陪探病篩檢條件，並修正相關規定，調整為與中央一致，探病每日固定1時段，每位住院病人每次最多2位訪客；住院病人的陪病人數以1人為限，病人為兒童、老人、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者，陪病人數上限為2人。

明日是第三波校園快打站，總共開設8站，陳子敬說，目前有意願人數3204人，統計至昨日止，5至11歲兒童疫苗施第一劑共施打15萬4425人，涵蓋率79.6％；第二劑共施打3萬8691人，涵蓋率19.94％，目前台中市採取醫療院所、校園集中接種、假日校園快打站三管齊下。

陳子敬提到，台中已有14萬8851位長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率36.16％，排名是六都第一，市府預計在7月5日至7月7日，再度優化加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者接種莫德納疫苗，有意願施打的市民朋友可上台中市政府官網查詢。