【LIVE直播】蘇揆拍板入境總人數管制將放寬 指揮中心最新說明｜2022.07.07。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情持續趨緩，國內今新增3萬1364例本土個案，較昨日下降9.1％，另新增98例境外移入個案。確診個案中，有105人死亡，最年輕為30多歲男子，在確診隔日就心跳、呼吸停止，急救無效死亡。

今日本土個案以新北單日新增5121例居多，其次依序為台中4081例、高雄3442例、桃園3141例、台北2948例、台南2507例等。

與此同時，今日也新增243中重症個案，其中152例中症、91例重症。重症個案中，有105人死亡，最年輕為30多歲男子，患有酒精性疾患，曾接種3劑疫苗，7月2日發病，出現冒冷汗、倦怠症狀，同日確診，使用瑞德西韋、插管治療，隔日心跳、呼吸停止，急救無效，當日死亡，死因為敗血性休克、胃潰瘍出血。

今年以來，國內共累計393萬4355例本土個案，其中391萬7010例輕症及無症狀（99.56％）、9809例中症（0.25％）、7536例重症個案（0.19％）。重症個案中，共6475人死亡，致死率為0.16％。