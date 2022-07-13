台灣今增133例中重症與49例死亡個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長羅一鈞表示，較年輕的死亡個案都是40多歲男性，其中一名患者本身有糖尿病與肝硬化病史，7月8日呼吸困難、全身倦怠送醫，送醫確診當天就病逝，死因是新冠肺炎合併敗血性休克。

指揮中心宣布，今增133例中重症個案，分別是87例中症和46例重症，另今新增49例死亡個案，其中的48人有癌症等重大疾病或慢性病史、36人未打滿3劑疫苗，28人的年齡大於80歲。2022年以來國內累計410萬1864例本土，共出現1萬8457例中重症個案，其中有6976人死亡。

羅一鈞表示，今天較年輕的個案都是40多歲，且皆為男性，其中一人有糖尿病與肝硬化的病史，曾經打過2劑疫苗，個案在7月8日出現呼吸困難和全身倦怠的症狀，當天送醫後確診不治，死因是新冠肺炎合併敗血性休克。

中重症與死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞指出，另一名死亡個案則有癌症病史，曾接種1劑疫苗，個案在6月22日發病，出現頭暈與嘔吐等症狀，6月24日就醫採檢確診並住院，持續住院治療以後，最終仍在7月9日過世，死因為肺炎和癌症轉移。

羅一鈞也說，今天沒有增加任何兒童或是青少年的死亡個案。