彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

申請防疫補償金的條件。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

兒童第二劑疫苗校園集中開打。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情在緩降中起起伏，中央流行疫情指揮中心22日公布國內新增5萬2213例本土個案，彰化縣新增3873例確診，累積盛行率已經達到12.37％，以青壯族群最多，但已經降到一半以下，65歲以上以經多達14.7％，外縣市通報和外籍移工佔18.6％，最新公布，衛福部核准之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，並經醫師確診，亦可判定確診。

王惠美表示，兒童疫苗第二季今天起已經開打，小朋友都很勇敢，施打情狀良好，莫德納疫苗夠，也可以到醫療院所施打，BNT數量還要再盤算，且要共瓶，呼籲接受安排，到校園集中接種，讓疫苗發揮最大效益。

王惠美也說明申請防疫補償金的條件，接獲居家隔離集中隔離通知書，隔離期間沒有領取薪資，原本就沒有工作也可以，沒有違反隔離規定，符合資格可以申請每日1000元，申請期限從受隔離結束之日起算兩年內皆可辦理。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，目前雖然是緩降，但是起起伏伏鄉親還是很擔心，目前累積確診人數已經達到15萬1742人了，彰化年輕人感染率和北部等都會區，還是第一點，中南部會進入常態流行的狀態，已經不需要用清零的管理方式。

葉彥伯表示， 22日起針對5-11歲兒童第二劑BNT及莫德納疫苗，前進校園集中接種，全縣共安排175個場次，預計於7月8日前，彰化縣內213所學校的學生全數施打完第2劑，第一劑接種率81.9％，這次符合校園施打6萬4128名學生第二劑調查意願，國小學生同意接種率約有5成，兒童疫苗不能混打，第一劑已接種莫德納，考量莫德納疫苗充足，如家長如無法配合到校接種時間，亦可選擇至合約醫療院所預約完成接種，請務必先向合約醫療院所電話預約。