桃園市28日新增3521本土病例，市長鄭文燦說，疫情在收斂下降階段，但疫苗還是要繼續施打，不論是滿5個月的長者或其他年齡層，符合資格都開放，針對6個月到5歲的嬰幼兒疫苗，他也提到將研究以接種站和診所雙軌制，讓民眾就近施打。

鄭文燦說，疫情在收斂下降階段，桃園28日新增3521個本土確診病例，但疫苗還是要繼續施打，他提到，長者陸續滿5個月，其他年齡層也是，符合資格都開放施打，現有的長者福利政策也不會變，像是愛心計程車、700禮券、桃園好米1包、快篩試劑2劑等。

鄭文燦指出，桃園確診照顧模式都已建立，參加醫院有30家、診所259家，醫療體系都有動起來，服務Omicron的輕症照顧，各醫院都很用心、很有秩序照顧，目前也慢慢恢復醫療能量，他將到綜合醫院、服務量大診所加油打氣。

學校部分仍在施打疫苗，暑假前會完成各校莫德納跟BNT二劑施打，還沒打的、錯過的，鄭文燦建議到接種站施打，他也指示教育局督導。

鄭文燦也提到，很多家長詢問6個月到5歲嬰幼兒疫苗的規畫，將等7月初疫苗到位、EUA申請過了，安排接種站、診所雙軌制，讓民眾就近施打。