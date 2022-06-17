晶睿(3454)股東會通過每股配息1.4元，美國國防授權法案(NDAA)轉單效益持續顯現，晶睿目前品牌及代工在北美訂單都蠻好的，公司亦適度漲價反應成本，希望能維持利潤表現。

晶睿今天召開股東會，在中美貿易及地緣政治的推波助瀾之下，晶睿獲得中國廠商高踞安控設備市佔率以來最大的機會，美國國防授權法明確排除紅色供應鏈以保障資安及人權，讓大陸以外的主要市場如美、歐、日本都轉向採購非大陸製造的產品，也更重視供應商在技術開發、資訊安全的掌握度，晶睿通訊結合產、官、學、研四大面向優化資安架構，積極完善產業資安防護網，發展全系列安防產品藍圖，且因應智慧物聯網潮流，強化出口產品資訊安全，進而推動品牌及代工業務成長。

晶睿通訊第1季稅後盈餘為1億元，年增93.45%，每股盈餘為1.17元；累計前5月合併營收為32.11億元，年增41.4%。

廖禎祺表示，目前品牌及代工在北美訂單都蠻好的，在手部分訂單已看到2023年，我們也適度漲價反應成本，希望能維持利潤表現。

展望今年，晶睿表示，公司將持續精進營運能力與韌性，因應多變的疫情以及克服物料、人力短缺的影響，推動生產自動化，優化製造成本，並積極擴充產能，以配合品牌與代工事業雙引擎推動成長。