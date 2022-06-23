繼全球Android龍頭三星傳出庫存高達5000萬支後，全球智慧型手機市場逆風狀況在宏觀經濟逆風加劇、通膨持續擴張下，持續未見復甦，台廠封測業者就透露，兩大手機晶片大廠高通、聯發科(2454)均啟動庫存調節，高通部分因以智慧型手機產品為主軸，故調節幅度較大，至於聯發科，其產品組合多元，儘管智慧型手機市況低迷，但WiFi、PMIC(電源管理IC)等需求仍強勁，故較可以減緩衝擊。

據悉，有鑑於智慧型手機市場逆風嚴峻，就有台系的封測業者透露，包括聯發科、高通均有在調整訂單，封測廠就透露，近期兩大手機晶片廠均啟動庫存調節，致使封測端訂單受到影響。高通由於以手機業務為主，故整體封測量是下滑的，以至於從訂單看，調整減少幅度較聯發科大。至於聯發科，因在產品組合上較為廣泛，雖減少在手機用晶片的封測量，但還有WiFi、PMIC、物聯網其他領域訂單持續強勁，故整體訂單下滑的數量在可控範圍。

今年除先前大陸下重手封控外，烏俄戰爭的延燒，也使得通貨膨脹嚴重，面對通貨膨脹，首當其衝的就是消費型電子，在消費者縮減支出下，自然會拉長換機周期，也會降低升級5G手機的意願。以最大智慧型手機市場來說，5月大陸智慧手機出貨量為2100萬支、月增長16%、年減少9%，其中，5G手機出貨量為1800萬支、月增長22%，年增長6%，而大陸5G當地用戶在5月增加了3000萬戶，顯示有40%的5G用戶並未購買5G手機。

研調機構IDC就預估，智慧型手機產業正面臨來自多方面日益成長的逆風，包括需求疲軟、通貨膨漲、持續的地緣政治緊張局勢以及持續的供應鏈限制，2022年智慧型手機出貨量將衰退3.5%，至13.1億支。然而，IDC也指出，隨著市場反彈，到2026年將實現1.9%的五年年複合成長率(CAGR)，因此，今年的負成長將是一個短期挫折。