宜蘭縣今天（17日）新增 959名確診個案，並新增7名死亡個案，年齡介於65歲至103歲間，縣府表示，第17波快打站18日起提供服務，也規畫第18波疫苗快打站，預計在7月2日後提供服務，尚未打好疫苗的縣民請盡速前往。

衛生局表示，今天新增7名死亡個案，年齡介於65歲至103歲之間，分別為3名男性、4名女性；其中有3人未施打疫苗、1人打1劑、3人打3劑，7人分別在5月19日至6月13日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計，目前死亡確診個案為111人，其中80歲以上長者76人，42人是住宿式長照機構的住民；111人中，有42人未施打疫苗、13人打1劑、14人打2劑、41人打3劑，另有1人打滿4劑，有54位在確診3日內不幸往生。

縣府表示，考量疫情發展，中央流行疫情指揮中心建議醫事人員在評估自身染疫風險與意願後，可接種第4劑疫苗，惟須和前1劑間隔5個月。衛生局提醒，醫事人員如有施打第4劑疫苗的需求，可憑執業執照或工作證至快打站施打。