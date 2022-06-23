賴清美表示，住在月眉里的姚男未婚，多年來都以睡在寺廟口，或隨機民宅門口，全身加當只有一條棉被，幾件衣服以及臉盆，整個人骨瘦如柴。(賴清美提供／吳建輝彰化傳真)

賴清美22日晚間通報尋求安置，但縣府駁斥表示，姚男是列冊服務在案的遊民，是社工安排入住安置機構等待時，里長通知議員才到場，認為議員說法有誤。(賴清美提供／吳建輝彰化傳真)

賴清美說，姚男已經肝癌末期，最近還確診，她也自掏腰給了他3000元，希望讓他感到社會的溫暖，不要繼續睡在屋簷下，目前縣府已經介入安置，讓他可以安養晚年，覺得這樣就足夠了。(賴清美提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣議員賴清美日前接露和美皮包骨3兄弟，引發社會討論，今又接露彰化縣和美鎮63歲姚姓男子，三餐不繼瘦到僅剩下40公斤，還睡在民宅騎樓長達1年，她認為縣府安全網出問題；不過縣府表示，姚男是列冊服務在案的遊民，是社工安排入住安置機構等待時，里長通知議員才到場，認為議員說法有誤。

賴清美表示，住在月眉里的姚男未婚，多年來都以睡在寺廟口，或隨機民宅門口，全身家當只有1條棉被，幾件衣服以及臉盆，整個人骨瘦如柴，感覺快要被風吹走，但是縣府竟然都不知道，22日晚間她接獲里長通報，前往查看才知道。

對此縣府則回應表示，姚男是列冊在案的遊民，社會處都有輔導關心，但姚男抗拒不接受安置，直到月初肝硬化住院，一直到20日出院後，又回到街頭，但社工持續關心發現其狀況不佳，22日晚間經勸說後，姚男同意入住機構，在等待同時，里長才通報賴議員到場。

對此賴清美也有話要說，她說縣府錯了道歉就好，姚男在民宅騎樓睡了整整1年，鄰里長還要弄東西給他吃，他真的病得非常嚴重，她只是為弱勢發聲，不是為了讓縣府逃避責任、作秀才踢爆，若社會處不滿可以來對質，看到底誰在說謊。

賴清美說，姚男已經肝癌末期，最近還確診，她也自掏腰給了他3000元，希望讓他感到社會的溫暖，不要繼續睡在屋簷下，目前縣府已經介入安置，讓他可以安養晚年，覺得這樣就足夠了。